El dueño de la vivienda sorprendió a un hombre de 30 años en el galpón donde guarda sus herramientas. Lo retuvo en el patio hasta que llegó la Policía.

Un vecino frustró un hurto en su casa de Quirno Costa

Un aviso movilizó a efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta hasta una vivienda de la calle Mujica, en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia. Al llegar, encontraron al propietario en el patio, donde mantenía retenido a un desconocido.

Según informaron fuentes policiales, el dueño de casa había sorprendido al hombre en el sector del galpón donde guarda sus herramientas y lo redujo antes de que se llevara los elementos.

Los efectivos identificaron al sospechoso como Manuel B., de 30 años, y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por tentativa de hurto.