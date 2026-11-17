Un vecino advirtió a la policía que habían arrojado un arma frente a su vivienda; los involucrados cuentan con antecedentes por abuso de armas y amenazas.

Personal policial de la Unidad Operativa Zona Sur intervino durante la tarde noche del lunes en el barrio Fracción XV, donde procedió al secuestro preventivo de un rifle de aire comprimido que había sido abandonado en la vía pública.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:40 horas, luego de que un vecino se comunicara con la guardia policial. El hombre manifestó haber arrojado un arma de fuego hacia la calle, justo frente a su domicilio ubicado en la Calle 3516 al 434.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos constataron la presencia de un rifle de aire comprimido sobre la calzada. Ante esta situación, el personal actuante procedió al resguardo del elemento y lo trasladó a la dependencia policial correspondiente.

Desde la fuerza, indicaron además que los ciudadanos vinculados al hecho - de apellido Salguero - han sido señalados previamente como presuntos autores de distintos ilícitos que involucran el uso de armas de fuego, entre ellos causas por abuso de armas y amenazas agravadas.

En el caso tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, junto a personal de la División Policial de Investigaciones (DPI).