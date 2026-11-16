Lo anticipó el gobernador Torres, luego de reunirse con representantes de los gremios del sector educativo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para incrementar el presupuesto destinado a Educación. La iniciativa elevaría la partida de $835 mil millones a $1,31 billones, lo que representa un aumento nominal del 64%.

Tras un encuentro con referentes de los gremios educativos en Casa de Gobierno, el mandatario confirmó que el incremento permitirá sostener un Plan Intensivo de Infraestructura Escolar, con una fuerte inversión en escuelas rurales, y garantizar un “tercer aguinaldo” para docentes y auxiliares de toda la provincia, el cual sería percibido durante marzo de 2027.

Participaron de la reunión el ministro de Educación, José Luis Punta; los representantes de ATECh, Tomás Montenegro y Martín Pena; de UDA, Luis Paredes; de SITRAED, Paula Parotti y Mariela Goncalvez; de AMET, Rodrigo Blando y Lucas Vidal; y de SADOP, Mónica Balmaceda y Daniela Deve.

Al término del encuentro, Torres destacó los resultados alcanzados en materia de alfabetización a partir del trabajo sostenido en las escuelas de toda la provincia.

“A veces cuesta dimensionar lo que se logró, teniendo en cuenta de dónde venimos. Hace unos días recibimos una noticia que nos llena de orgullo, pero que también nos invita a reconocer a quienes hicieron posible lo que parecía imposible”, expresó.

El gobernador recordó una vez más que “hace seis años Chubut estaba última en materia de alfabetización: había chicos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir”. Y remarcó que, gracias al compromiso de toda la comunidad educativa, “hoy tenemos la grata noticia de que Chubut está entre las primeras cuatro provincias a nivel nacional”.

“En su momento nos pusimos de acuerdo para sostener la educación y salir de una crisis muy profunda. Después atravesamos situaciones económicas difíciles a nivel nacional, pero hoy estamos mucho mejor”, sostuvo Torres.

En ese sentido, afirmó que los recursos que genera la provincia deben tener una asignación específica para que la educación no vuelva a depender de discusiones coyunturales. “Venga el gobierno que venga, la educación no puede volver a rediscutirse cada dos o cuatro años”, planteó.

El mandatario precisó que el nuevo presupuesto permitirá sostener y fortalecer el Plan Intensivo de Infraestructura Escolar, especialmente en la ruralidad, además de reconocer el trabajo de docentes y auxiliares con el pago de un tercer aguinaldo.

“En una primera instancia saldrá por decreto, pero vamos a elevar una ley a la Legislatura para que esa riqueza que genera nuestra provincia tenga una asignación específica y se sostenga en el tiempo”, explicó.