El Centro Cultural reunió a 28 agrupaciones de danzas urbanas el sábado y adelantó el domingo la celebración del Día Internacional del Flamenco. En el CEPTUR, tres grupos cerraron el año de encuentros corales.

Veintiocho agrupaciones de Comodoro Rivadavia se reunieron el sábado 14 de noviembre en el Centro Cultural para compartir el trabajo que realizan en academias, talleres y grupos de baile. El Encuentro de Danzas Urbanas convocó a bailarines, familias y público general en una jornada de intercambio entre las agrupaciones locales.

Participaron 211, Elixir Crew, Eternal K-Pop, Fama Dance, Glow Dance, We Dance, MV Fitdance, Stefani Estudio, KingdomDancers, Shine Dance, Pasión y Alma, Imperio School, Alas Escuela de Danza y Never Lost. También estuvieron Bunnies, Universo Crewdance, Riseon, Bail’Arte Sur, Hearts2Beat, Danzarte Sur, Street Kode, Amari Studio de Danzas, Taller de Olivia, Fixioncrew, Academia Star Dance, Siente el Ritmo, Deab Dance y Fire Dancer.

El domingo, el Centro Cultural volvió a reunir a bailarines, esta vez junto a músicos y cantantes, para celebrar el Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre. El encuentro recorrió, a través del baile y la música, la historia de esta expresión reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De la jornada participaron Flamenco Las Guapas, Alma Mía, Tiara Quercia y Rosario Varas, la Academia de Laura Matosin, ALBOREÁ-Flamenco en vivo, Bravía, la Escuela Hispanoargentina de la Danza de Stella Fernández y Mar de Jondo–Flamenco Patagónico.

Ese mismo domingo, el CEPTUR fue sede del último encuentro coral del año. Allí se presentaron el Grupo Orfei, de la Asociación Búlgara Kiril y Metodii, Malagma y el Coro IMS, de Caleta Olivia.

Las tres actividades fueron organizadas por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Su titular, Liliana Peralta, destacó el trabajo de quienes sostienen estas propuestas durante el año. “Los coros y la danza son parte de la identidad de Comodoro. Detrás de cada una de estas propuestas hay comunidades, instituciones y artistas que sostienen año tras año su trabajo con compromiso y con mucho amor por lo que hacen”, expresó.

Peralta agregó que “la cultura de Comodoro se expresa en muchos lenguajes y se enriquece cuando se encuentran” y señaló que, junto al intendente Othar Macharashvili, asumió el compromiso de dar continuidad a estos espacios y acompañar a los artistas y las instituciones que participan en ellos.