Durante el sábado y domingo, equipos de distintas edades y disciplinas trabajaron en 14 desafíos vinculados con la ciencia, la tecnología, el ambiente y la exploración espacial.

Con la participación de más de 200 personas en el Centro de Encuentro de Km. 8, Comodoro Rivadavia fue sede durante el fin de semana de una nueva edición del NASA Space Apps Challenge, una de las hackatones de ciencia y tecnología más importantes del mundo. La actividad se desarrolló durante 48 horas y reunió a equipos que resolvieron desafíos a partir de datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

Bajo el lema “La próxima frontera”, la edición 2026 presentó 14 consignas oficiales sobre ambiente, ciencia y exploración espacial. Los participantes contaron con el acompañamiento de 35 mentores locales, nacionales e internacionales.

La propuesta, impulsada por el Municipio a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, forma parte de las políticas que lleva adelante el intendente Othar Macharashvili para fomentar la innovación y la formación de talentos. En ese sentido, el jefe comunal destacó el compromiso de la juventud local con el desarrollo tecnológico.

“Ver a más de 200 vecinos trabajando durante todo un fin de semana en soluciones científicas demuestra el enorme potencial que tenemos en la ciudad. Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas porque creemos en la capacidad de nuestros jóvenes para liderar el futuro”, afirmó Macharashvili.

Asimismo, el intendente subrayó la importancia de generar espacios de capacitación de nivel internacional. “Nuestro objetivo es diversificar la matriz productiva fortaleciendo la economía del conocimiento. Apostar a la ciencia y a la tecnología es abrir nuevas puertas de empleo y crecimiento para todo Comodoro”, sostuvo.

SEMILLERO DE TALENTOS

Por su parte, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, valoró la continuidad del certamen en la ciudad. “En las tres ediciones que realizamos, incluyendo esta, participaron alrededor de 800 jóvenes en los desafíos de la NASA. Cada año vemos cómo estas experiencias despiertan vocaciones y permiten identificar equipos con gran potencial”, señaló.

Finalmente, Zárate adelantó los próximos pasos tras la competencia de 48 horas. “Estos encuentros son semilleros de emprendimientos tecnológicos que no terminan con el evento. De hecho, al menos la mitad de los equipos tendrá reuniones durante los próximos 15 días en la Agencia para evaluar su incorporación a nuestros programas de incubación de empresas”, concluyó.