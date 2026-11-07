Escuelas técnicas de Comodoro recibieron equipamiento

Fue durante una jornada realizada en el marco del programa "Escuelas Haciendo Escuelas", que impulsa el diseño, la construcción y el montaje de equipamiento didáctico específico dentro de las instituciones educativas.

En el marco del programa "Escuelas Haciendo Escuela", el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante una jornada de formación y acompañamiento en la Escuela Nº 760, con la participación de docentes de tres instituciones de la ciudad. La propuesta incluyó capacitación en áreas específicas de la educación técnica y la entrega de kits para el trabajo en talleres.

El encuentro reunió a docentes de las escuelas Nº 707, 760 y 1726 “San José Obrero”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Tecnología y Producción, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas, con el propósito de fortalecer las prácticas de enseñanza y generar nuevas oportunidades de aprendizaje en las instituciones participantes.

AREAS ESTRATEGICAS

Durante la jornada se trabajó sobre contenidos de Neumática, Electroneumática y Controladores Lógicos Programables (PLC), mediante instancias teóricas y actividades prácticas que permitieron revisar conocimientos y analizar sus posibilidades de aplicación en los talleres y aulas.

Además de abordar aspectos específicos de estas disciplinas, el encuentro propició el intercambio entre los equipos docentes y la elaboración de propuestas didácticas vinculadas con situaciones concretas de aprendizaje, buscando integrar los saberes técnicos con experiencias que puedan desarrollar los estudiantes.

Como parte de la actividad, las tres instituciones recibieron kits destinados a la fabricación de tableros de neumática y electroneumática. Estos recursos permitirán ampliar las herramientas disponibles para la enseñanza y desarrollar prácticas de experimentación, armado, montaje y puesta en funcionamiento de distintos sistemas.

"ESCUELAS HACIENDO ESCUELA"

El programa Escuelas Haciendo Escuela tiene entre sus objetivos impulsar el diseño, la construcción y el montaje de equipamiento didáctico específico dentro de las propias instituciones educativas. Para ello, promueve el reconocimiento de las necesidades de cada comunidad escolar y la planificación de respuestas que fortalezcan la enseñanza técnica.

En este sentido, la propuesta busca que los recursos materiales se incorporen de manera planificada a las prácticas pedagógicas, favoreciendo el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, la resolución de situaciones concretas y la construcción de aprendizajes vinculados con el contexto de cada institución.

Durante el encuentro también se destacó el acompañamiento de Aluar, cuyo aporte hizo posible la adquisición de los recursos necesarios para avanzar con la fabricación de los tableros.

La jornada constituyó una nueva instancia de articulación entre las escuelas y los equipos responsables de la educación técnico-profesional, con el propósito de fortalecer las propuestas pedagógicas, ampliar el equipamiento escolar y generar más oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes.