La iniciativa promueve la igualdad de género y la construcción de vínculos libres de violencia en instituciones educativas de la ciudad.

ESI en las escuelas: Más de 5100 alumnos se informaron en los últimos tres años

El Municipio continúa fortaleciendo el trabajo de sensibilización y prevención de las violencias por motivos de género en las instituciones educativas, a través de la propuesta “Promoviendo la igualdad de género en el ámbito educativo: la importancia del Estado Municipal en la promoción de vínculos libres de violencia”.

Desde el área de Mujer, Género y Diversidad explicaron que la propuesta surgió a partir de las demandas de la propia comunidad educativa a partir del femicidio de la docente Daniela Velasco, ocurrido el 6 de noviembre de 2021, cuando salía del establecimiento educativo donde trabajaba.

“El trabajo específico con las escuelas comenzó a fines de 2021 y principios de 2022, cuando se instaló la necesidad de abordar la violencia de género en las aulas. Sin embargo, la demanda se multiplicó a partir del femicidio de Daniela Velasco, docente del Colegio Perito Moreno, un crimen que ocurrió justamente en el ámbito escolar”, indicaron y señalaron que “al comienzo surgieron talleres puntuales por demanda de las escuelas; después la iniciativa tomó otra dimensión y se fueron ampliando las actividades en cada institución”.

Con el tiempo, esas intervenciones se ampliaron y adquirieron una organización sistemática, incorporando nuevas instituciones, temáticas y modalidades de trabajo. Según los datos proporcionados por la Secretaría de la Mujer, durante 2023, 1.700 estudiantes de 13 instituciones participaron de los talleres, en 2024 fueron 1.675 alumnos de 21 establecimientos, y en 2025 se registraron 1.300 participantes de 13 instituciones. En lo que va de 2026, ya se alcanzó a 487 estudiantes de 12 escuelas. De esta forma, más de 5.100 estudiantes ya participaron del programa.

La propuesta inicialmente estaba orientada principalmente a escuelas secundarias, pero luego se extendió a establecimientos primarios, instituciones de educación para jóvenes y adultos y otros espacios.

Además, incorporó instancias de formación destinadas a docentes, con el objetivo de brindar herramientas para dar continuidad al trabajo dentro de las escuelas.

En ese sentido, los equipos municipales destacan la importancia de que las actividades no queden limitadas a un encuentro aislado, sino que puedan integrarse a las planificaciones institucionales y sostenerse en el tiempo.

El programa también busca consolidarse como una política pública permanente. Por esa razón, fue presentado ante el Concejo Deliberante y se trabaja en las adecuaciones necesarias para avanzar en su aprobación formal, con el acompañamiento de Supervisión de Escuelas del Ministerio de Educación de Chubut.

ESCUCHA ACTIVA Y NUEVOS DESAFIOS DE LA IA

Uno de los principales objetivos de los talleres es identificar conductas que muchas veces aparecen naturalizadas en las relaciones cotidianas, especialmente entre adolescentes. A través de dinámicas participativas, los equipos promueven la reflexión sobre los vínculos, el control, la manipulación y otras señales de alerta que pueden pasar inadvertidas.

A través de actividades participativas, los equipos trabajan sobre los vínculos sexoafectivos, las señales de alerta, las conductas de control y la manipulación. La intención es que los estudiantes puedan reconocer situaciones que suelen justificarse porque son frecuentes en sus grupos de pares, pero que pueden constituir formas de violencia.

Durante este año, el programa incorporó un mayor abordaje de la violencia en entornos digitales. El uso de redes sociales y teléfonos celulares en las relaciones cotidianas plantea nuevas situaciones vinculadas con el control, la manipulación, los comentarios misóginos, la sexualización y la difusión de imágenes sin consentimiento.

El abordaje también incluye el consentimiento, el sexting y el uso de inteligencia artificial para alterar imágenes y difundirlas. Son problemáticas que requieren espacios de diálogo y reflexión, especialmente ante la rapidez con la que se incorporan nuevas tecnologías a la vida cotidiana.

La experiencia acumulada permitió que distintas escuelas incorporaran las actividades municipales a sus propias propuestas de trabajo. Algunas instituciones pasaron de solicitar talleres puntuales a integrarlos en jornadas de Educación Sexual Integral (ESI) o en espacios curriculares específicos. Entre ellas, el Colegio Perito Moreno, la Escuela de Arte y la Escuela de Diadema, donde el trabajo sostenido permitió ampliar las instancias de participación y profundizar el abordaje de estas temáticas.

Desde el Municipio remarcaron que la participación de docentes y equipos educativos resulta fundamental para dar continuidad a los temas abordados. La articulación busca que las herramientas trabajadas durante los encuentros puedan retomarse en la vida cotidiana de las instituciones.