La interrupción comenzará este jueves a las 00:00 y se extenderá durante 24 horas.

Habrá un corte de agua por 24 horas en 9 barrios de la zona norte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 29 de octubre se interrumpirá el suministro de agua potable en nueve barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de distribución.

El corte comenzará a las 00:00 y tendrá una duración estimada de 24 horas, por lo que el servicio se verá afectado durante toda la jornada del jueves.

Los barrios alcanzados por la interrupción son Próspero Palazzo, Ciudadela, Km. 8, Restinga Alí, Centenario, René Favaloro, Km. 17, Km. 18 y Regimiento (Km. 11).

Ante esta situación, desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias para afrontar el período sin suministro.