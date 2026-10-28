La ciudad sumó diez cámaras fijas y dos lectoras de patentes. El Municipio prevé ampliar la cobertura en Altos de la Villa.

Más cámaras y control de patentes en los accesos de Rada Tilly

El acceso de camiones de Rada Tilly cuenta con dos nuevas lectoras automáticas de patentes, incorporadas como parte de una ampliación del sistema municipal de videovigilancia. La intervención, a cargo de la Secretaría de Gobierno, incluyó además la instalación de diez cámaras fijas en distintos sectores de la ciudad.

Con estos equipos, la red alcanza las 54 cámaras de seguridad, entre domos y dispositivos fijos, distribuidas en puntos estratégicos. A ese despliegue se suman seis lectoras de patentes que permiten reforzar el control de la circulación vehicular.

Dos de esas lectoras están ubicadas en el acceso por avenida Brown, una en el ingreso al barrio El Mirador y otra sobre la Costanera. Las dos restantes corresponden a las incorporadas en el acceso sur, destinado al tránsito de camiones.

El secretario de Gobierno, Eduardo Romero, sostuvo que la actualización tecnológica busca acompañar el crecimiento de Rada Tilly y ampliar las herramientas de prevención disponibles para el personal municipal.

“La tecnología es una herramienta complementaria al trabajo que realiza nuestro equipo de Seguridad Urbana y Vial todos los días. La ampliación del sistema nos permite mejorar la prevención, contar con mayor información y responder de manera más eficiente ante distintas situaciones”, afirmó.

La próxima etapa estará enfocada en Altos de la Villa. Según anticipó Romero, se prevé instalar lectoras automáticas de patentes y reforzar las cámaras fijas de ese barrio, dentro de una ampliación progresiva de la cobertura en los principales accesos y puntos de circulación de la ciudad.