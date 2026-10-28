En verano habrá cortes de agua dos veces por semana

La SCPL hizo público el cronograma que comenzará la semana próxima y se extenderá hasta marzo.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) presentó el cronograma de cortes programados de agua potable para el verano 2026-2027 en Comodoro Rivadavia. El esquema comenzará el martes 3 de noviembre y se mantendrá hasta marzo de 2027 inclusive, con interrupciones de 24 horas dos veces por semana en distintos sectores de la ciudad.

Según lo informado por la Cooperativa, los cortes se organizarán de manera alternada entre las zonas para administrar las reservas disponibles y responder a la demanda durante los meses de mayor consumo.

En Zona Norte, las interrupciones se realizarán los martes y viernes, a partir de las 18 horas. En tanto, en Zona Sur y Central, el suministro se cortará los miércoles y sábados, también desde las 18 y por un período previsto de 24 horas.

La aplicación del cronograma estará sujeta a los niveles de reserva de Puesto La Mata, la disponibilidad de agua para abastecer a las ciudades y la evolución del consumo.

El presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, explicó que el esquema podrá sufrir modificaciones ante cambios en las condiciones climáticas o situaciones excepcionales que afecten el abastecimiento, como las altas temperaturas o eventuales averías en el sistema.

En ese sentido, indicó que las medidas podrán incluir la extensión de los períodos de interrupción, cambios en los días previstos o la suspensión de los cortes cuando las condiciones lo permitan.

Domizzi también señaló que las precipitaciones registradas y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño configuran un escenario favorable que podría contribuir a reducir la necesidad de interrumpir el suministro. Sin embargo, advirtió que las reservas continúan siendo limitadas y remarcó la importancia de mantener un consumo responsable.

En este contexto, se anunció un cronograma especial para las celebraciones de diciembre. En Zona Sur y Central, los cortes previstos para los miércoles 23 y 30 de diciembre se adelantarán a las 12 horas y tendrán una duración de 24 horas.

La modificación busca facilitar la organización de las familias durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.