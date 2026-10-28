Continúa a buen ritmo la obra del Paseo Sugerido en la zona sur

En el marco de las políticas de infraestructura y recupero del espacio público impulsadas por la gestión del intendente Othar Macharashvili, el Municipio, a través de la Secretaría General, lleva adelante la construcción del Paseo Sugerido. Se trata de una obra clave ideada para generar un entorno seguro, accesible y confortable, destinado al esparcimiento y punto de encuentro para las familias de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Este miércoles, las tareas de infraestructura se concentraron en la colocación de hormigón en las veredas internas de la rotonda situada en la intersección de las calles Huergo y Pieragnoli, con articulación directa hacia las arterias Raúl Cercós y Polonia. Los trabajos abarcan también la construcción de rampas de acceso para garantizar la movilidad reducida y la conectividad peatonal continua en todo el trazado.

Desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación explicaron que se está completando el hormigonado pendiente en los distintos sectores del paseo. En ese sentido, remarcaron que, una vez finalizada la carpeta base, se procederá a la construcción de un monumento central con su respectivo mástil en la rotonda, dando respuesta concreta a un histórico pedido elevado por la comunidad de la capilla Don Bosco.

El proyecto integral, cuya finalización está prevista para la segunda quincena de noviembre, ya cuenta con luminarias led y sistema de riego instalados. Asimismo, la obra contempla un plan de acondicionamiento general que incluye la limpieza del predio, la forestación del sector y la colocación de equipamiento urbano con bancos de descanso y cestos de basura.