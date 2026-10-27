Un joven de 26 años fue trasladado al Hospital Regional con lesiones en la cabeza y el rostro. Identificó a "Chuky" Monsalvo y Axel Nieves como los autores del ataque.

Denunció que lo atropellaron y lo golpearon en el barrio San Martín

Braian Ezequiel Colil, de 26 años, fue asistido este martes por la tarde en las calles Perales y Antonio Miroglio, en el barrio San Martín, luego de sufrir una golpiza. Según relató a la Policía, los agresores lo embistieron con un auto y después descendieron para atacarlo a golpes.

Personal de la Seccional Séptima acudió al lugar pasadas las 18:50, tras recibir un aviso sobre una persona tendida y descompensada en la vía pública. Cuando llegaron los efectivos, integrantes del Club San Martín auxiliaban al joven, que presentaba hematomas visibles en el rostro y el cuero cabelludo.

Colil contó que el ataque había ocurrido momentos antes, mientras circulaba por Ingeniero Huergo y Los Claveles. De acuerdo con su testimonio, un Citroën C4 bordó lo embistió intencionalmente. Del vehículo bajaron dos hombres, a quienes identificó como “Chuky” Monsalvo y Axel Nieves, y lo golpearon tras derribarlo.

Una ambulancia del servicio 107, a cargo del médico José Montivero, brindó las primeras curaciones y coordinó su traslado de urgencia al Hospital Regional.

Las actuaciones quedaron a cargo del oficial ayudante Bruno Mella. Al momento del procedimiento, se intentaba dar aviso al Ministerio Público Fiscal.