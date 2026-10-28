Tras el derrame, el Municipio supervisa los trabajos de recuperación

Con presencia de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, las tareas incluyen el recambio preventivo de 260 metros de instalaciones en el barrio René Favaloro.

Personal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con la supervisión de los trabajos de recuperación en la zona de Km. 14, afectada por el derrame ocurrido semanas atrás. En el barrio René Favaloro, la empresa CAPSA realiza el recambio preventivo de 260 metros de instalaciones, con presencia de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

En ese marco, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, destacó la importancia de controlar el desarrollo de las tareas, teniendo en cuenta que se realizan en cercanías de las viviendas y requieren medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

“Es importante que desde el Municipio se supervisen a detalle este tipo de trabajos. Más allá de los incidentes, seguimos trabajando en el proceso de investigación y en propuestas de mejoramiento continuo de las instalaciones, especialmente en los yacimientos antiguos de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, la funcionaria explicó que estas intervenciones contemplan el recambio preventivo de tramos de instalaciones, con el objetivo de evitar que se reiteren situaciones similares. En ese sentido, adelantó que próximamente se realizarán trabajos en el sector correspondiente a barrio Centenario.

Por otro lado, remarcó que se mantiene la comunicación con Defensa Civil y las asociaciones vecinales, a través del área de Control Operativo, para informar sobre las tareas previstas y mantener en conocimiento a los vecinos.