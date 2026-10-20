El Brent alcanzó máximos de cinco meses en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente. Para Argentina, la suba mejora los ingresos por exportaciones energéticas, pero también aumenta la presión sobre los precios en los surtidores.

El petróleo superó los US$111 y vuelve a presionar sobre el precio de los combustibles

El precio internacional del petróleo volvió a subir con fuerza este martes y el barril de Brent superó los US$111, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los temores a posibles interrupciones en el abastecimiento global.

Durante la jornada, el Brent llegó a tocar los US$111,75 por barril, su nivel más alto de los últimos cinco meses. El mercado incorporó una mayor prima de riesgo luego de nuevos ataques contra infraestructura energética y embarcaciones en la región. Reuters

La escalada del crudo tiene un doble impacto para Argentina. Por un lado, favorece los ingresos por exportaciones energéticas, un sector que viene ganando peso dentro del comercio exterior. En septiembre, las exportaciones argentinas alcanzaron US$10.036 millones, con un superávit comercial de US$2.976 millones. INDEC

Además, el INDEC informó que el aumento interanual de las exportaciones estuvo explicado en buena medida por una mejora de precios, especialmente en combustibles y energía, entre otros rubros. INDEC

Qué puede pasar con las naftas

El otro efecto se siente sobre el mercado interno. Una suba sostenida del petróleo internacional eleva los costos de referencia de los combustibles y puede generar presión para nuevos ajustes en los surtidores.

Esto no significa que un aumento del Brent se traslade automáticamente y en la misma proporción al precio de la nafta o el gasoil en Argentina. También intervienen la política comercial de las petroleras, el tipo de cambio, impuestos y la estrategia de YPF, que tiene una participación dominante en el mercado local.

Con el Brent por encima de los US$111, sin embargo, vuelve a crecer la expectativa sobre posibles ajustes en los próximos días si la escalada internacional se mantiene.