El riesgo país saltó a 710 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

El indicador de JP Morgan subió 35 puntos respecto del cierre anterior y alcanzó su nivel más alto en casi un año. La caída de los bonos soberanos, el contexto internacional y la incertidumbre política local volvieron a presionar sobre los activos argentinos.

El riesgo país argentino volvió a subir con fuerza este martes y alcanzó los 710 puntos básicos, 35 unidades por encima del cierre previo, cuando se había ubicado en 675.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó así a su nivel más alto desde octubre de 2025, en una jornada marcada por nuevas bajas en los bonos soberanos argentinos. Los títulos Globales operaban con descensos promedio cercanos al 1,5% en Wall Street y acumulan una caída de alrededor del 6% durante el último mes.

La suba refleja una combinación de factores externos e internos. Por un lado, las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos continúan elevadas y el bono del Tesoro a 10 años se encuentra alrededor del 5,15%, lo que reduce el atractivo de los activos de mercados emergentes. También pesa la mayor aversión al riesgo internacional y la escalada del precio de la energía.

En el plano local, los inversores siguen de cerca la evolución de la actividad económica y comienzan a incorporar mayor incertidumbre política de cara al proceso electoral de 2027. El riesgo país acumula ocho ruedas consecutivas en alza y se alejó considerablemente del mínimo de 403 puntos registrado en julio.

Desde el Gobierno, en cambio, atribuyeron buena parte del movimiento al escenario internacional. El vocero presidencial señaló que la suba responde principalmente a la “incertidumbre global” y sostuvo que el Ejecutivo mantiene herramientas para enfrentar eventuales episodios de volatilidad.

El aumento del riesgo país encarece el costo de financiamiento externo para Argentina y refleja la prima adicional que los inversores exigen para mantener deuda soberana frente a títulos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense.