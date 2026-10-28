Derrame de petróleo en un predio militar de Km 9

Un derrame de aproximadamente 60 litros de petróleo puso bajo investigación una instalación ubicada dentro de un predio de la Fuerza Aérea, en inmediaciones del Barrio Militar y cerca del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Personal de Defensa Civil municipal detectó la pérdida el martes por la tarde, en una zona operativa a cargo de PECOM.
El origen del vertido deberá determinarse mediante una inspección técnica. Las autoridades y la empresa buscan establecer si el hidrocarburo salió del pozo identificado como CH-1960 (ZC-1960), o de alguna de las líneas de conducción vinculadas a esa instalación. Según la información preliminar, el pozo estaría abandonado, aunque esa condición jurídica y operativa debe certificarse formalmente.
Tras recibir el aviso, la Subsecretaría de Ambiente activó los protocolos de inspección y remediación. La escasa luz natural al momento del hallazgo llevó a programar las tareas en el terreno para las primeras horas de este miércoles.
PECOM y Defensa Civil coordinaron el ingreso al predio militar. El operativo previsto incluye la participación de inspectores de Ambiente para evaluar el impacto del derrame, supervisar el saneamiento y labrar el acta de constatación.
La administración local calificó preliminarmente el episodio como un evento de escala menor, sujeto a investigación administrativa. El Municipio informó que mantendrá el monitoreo del lugar para verificar la remediación total y prevenir nuevas contingencias cerca del área urbana.