Derrame de petróleo en un predio militar de Km 9

La pérdida estimada en 60 litros fue detectada cerca del aeropuerto. Investigan si provino de un pozo que estaría abandonado o de sus líneas de conducción.

Un derrame de aproximadamente 60 litros de petróleo puso bajo investigación una instalación ubicada dentro de un predio de la Fuerza Aérea, en inmediaciones del Barrio Militar y cerca del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Personal de Defensa Civil municipal detectó la pérdida el martes por la tarde, en una zona operativa a cargo de PECOM.

El origen del vertido deberá determinarse mediante una inspección técnica. Las autoridades y la empresa buscan establecer si el hidrocarburo salió del pozo identificado como CH-1960 (ZC-1960), o de alguna de las líneas de conducción vinculadas a esa instalación. Según la información preliminar, el pozo estaría abandonado, aunque esa condición jurídica y operativa debe certificarse formalmente.

Tras recibir el aviso, la Subsecretaría de Ambiente activó los protocolos de inspección y remediación. La escasa luz natural al momento del hallazgo llevó a programar las tareas en el terreno para las primeras horas de este miércoles.

PECOM y Defensa Civil coordinaron el ingreso al predio militar. El operativo previsto incluye la participación de inspectores de Ambiente para evaluar el impacto del derrame, supervisar el saneamiento y labrar el acta de constatación.

La administración local calificó preliminarmente el episodio como un evento de escala menor, sujeto a investigación administrativa. El Municipio informó que mantendrá el monitoreo del lugar para verificar la remediación total y prevenir nuevas contingencias cerca del área urbana.