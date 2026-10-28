Brutal golpiza homofóbica: una de las víctimas quedó en terapia intensiva

El ataque ocurrió por una discusión en un ascensor de un edificio céntrico de San Miguel de Tucumán. Los familiares reclamaron que se identifique a todos los responsables.

Un brutal ataque homofóbico sacudió a Tucumán, en donde una pareja de jóvenes fue víctima de una violenta agresión en un edificio céntrico de la capital y uno de ellos permanece internado en terapia intensiva. Allegados y organizaciones de la diversidad sexual denunciaron reclamaron una respuesta rápida de la Justicia y de las autoridades provinciales.

El hecho habría ocurrido el domingo por la noche en un inmueble ubicado en Muñecas al 60, en medio de una discusión por el uso del ascensor durante una mudanza. Según relataron allegados, el conflicto escaló luego de que otras personas advirtieran que los jóvenes eran pareja.

Como resultado de la golpiza, ambos jóvenes sufrieron heridas. No obstante, uno de ellos tuvo que ser derivado a la Clínica Mayo, donde permanecía en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado de salud. “No lo veo bien”, indicó la suegra de la víctima.

Familiares de las víctimas denunciaron que los agresores no fueron detenidos pese a la gravedad del ataque. La madre de Iván, Ivanna Espech, hizo público el caso en redes sociales, cuestionando la inacción policial y judicial. El episodio rápidamente generó indignación y solidaridad en la comunidad, con organizaciones de la diversidad y referentes sociales que repudiaron el hecho.

Espech expuso públicamente a los presuntos responsables del ataque. Señaló directamente a Hernán Otero, fisicoculturista, y a su padre Diego Otero, quienes habrían participado de la golpiza junto a otras personas.

La versión oficial de la Policía, brindada por la subcomisario Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Primera, indicó que el domingo a la noche se recibieron denuncias por un incidente “entre un grupo familiar y dos masculinos”. Según su relato, primero hubo agresiones verbales y luego “se agredieron entre todos físicamente”.

La fuerza relevó cámaras y dio intervención al médico policial, reuniendo pruebas para la Unidad Fiscal Criminal N.° 1. Sin embargo, esa fiscalía en una primera instancia no dispuso medidas privativas de la libertad, por lo que hasta el momento no hay detenidos, pese a la gravedad del ataque.

De la misma manera, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también repudió el hecho, debido a que el joven que se encuentra en terapia intensiva forma parte de su Comité Ejecutivo. “Nos solidarizamos con Iván y Fran y también con sus familias, exigimos el pronto accionar de la Justicia para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan por lo sucedido”, apuntaron.

El caso se viralizó en redes y puso en la mira la respuesta institucional frente a delitos de odio. Además de colectivos LGTBQ+, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, de la que Francisco forma parte, emitió un comunicado de repudio y pidió que la Justicia actúe con rapidez. La investigación deberá esclarecer cómo se produjo la agresión, quiénes participaron y si existió un motivo discriminatorio.