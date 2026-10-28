Se deberá definir criterios y parámetros objetivos para la realización del cálculo de peligrosidad de las personas prófugas y evadidas, y validar las ya definidas.

Se creó el programa "Los Más Buscados": clasificará a los prófugos según peligrosidad

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el programa “Los Más Buscados” en el que se clasificará a los prófugos según su nivel de peligrosidad para priorizar las búsquedas. La medida fue dispuesta este miércoles a través de la Resolución 1089/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La cartera de Seguridad destaca que, ante la creciente complejidad del crimen organizado y la magnitud del universo de personas prófugas o evadidas de la Justicia, se exigen el desarrollo de herramientas modernas y eficientes para su localización, identificación y captura, priorizando aquellos casos que representen mayores riesgos para la seguridad pública.

Frente a este escenario, “resulta imprescindible contar con un sistema integral que permita la identificación, análisis y clasificación de personas prófugas o evadidas en función de múltiples variables objetivas tales como: la naturaleza de los delitos imputados o condenados, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia, el nivel de organización criminal al que pertenecen, entre otros factores críticos”.

En la Argentina ya existe el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional y la lista de “Los más buscados” del Ministerio de Justicia, los cuales han demostrado ser “herramientas útiles en la localización de personas con pedido de captura, aunque se reconoce la necesidad de fortalecer su articulación y priorización mediante un sistema más dinámico, técnico y sistematizado”.

Ante ello, se considera oportuna la creación del Programa Los Más Buscados en el Ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), el cual permitirá el desarrollo de una base de datos unificada y un sistema de análisis automatizado de peligrosidad y priorización de objetivos, “mejorando la asignación de recursos y fortaleciendo la eficacia operativa de las fuerzas policiales y de seguridad federales intervinientes”.

Para su fortalecimiento, se creó también la Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas que estará integrada por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.

Se suman además las áreas especializadas en la materia de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad

Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Podrán ser invitados a participar de la Mesa, en carácter de colaboradores, representantes de los órganos del Poder Judicial De La Nación, de los Ministerios Públicos y de otros organismos con competencia en la materia.

Se designó al titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal, como “responsable del desarrollo, mantenimiento y mejora continua del sistema, así como del fortalecimiento de políticas de protección de datos y gestión de la información”

Se invitó a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, a suministrar al Programa Los Mas Buscados las bases de datos relacionadas a antecedentes penales, rebeldías y ordenes de capturas vigentes.

La Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas tendrá las siguientes funciones:

Definir criterios y parámetros objetivos para la realización del cálculo de peligrosidad de las personas prófugas y evadidas, y validar las ya definidas.

Recolectar y sistematizar información que permita dar con el paradero de las personas incluidas en el Programa Los Mas Buscados.

Elaborar informes estadísticos y de gestión periódicos.

Revisar y actualizar los criterios y parámetros utilizados para el cálculo de peligrosidad en función de los logros alcanzados y de las transformaciones permanentes en materia delictiva.

El titular tendrá a su cargo las siguientes funciones:

Poner en ejecución del Sistema Automatizado de Análisis y Clasificación de Prófugos y Evadidos. Conducir la Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas.

Gestionar la designación y renovación de los representantes de los organismos que integran la Mesa. Confeccionar y promocionar la suscripción de “Actas de Confidencialidad” por parte de todos los integrantes del Programa.

Convocar a la Mesa con una periodicidad mensual.

Coordinar las acciones necesarias con el titular del Programa Nacional de Recompensas.

Monitorear el Sistema Automatizado de Análisis y Clasificación de Prófugos y Evadidos y realizar propuestas de mejoras.

Invitar a participar de la Mesa a todo aquel personal especializado que resulte necesario a fin de optimizar el funcionamiento del Programa.

NA