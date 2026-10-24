Joven de El Hoyo podría haber muerto por consumir hongos

Paula Lobos, de 22 años, trabajaba en la Municipalidad. El caso está bajo evaluación de especialistas.

La muerte de Paula Lobos, una joven de 22 años de El Hoyo, se conoció este miércoles 21 de octubre y generó muestras de dolor en la comunidad. La Municipalidad la despidió públicamente y destacó su trabajo en el área de Recursos Humanos.

En un mensaje institucional, el Municipio la recordó como una compañera de trabajo y expresó: “Fuiste una gran compañera y una hermosa persona. Siempre en el corazón del equipo”.

Además, se dispuso asueto administrativo por duelo durante toda la jornada de este jueves 22 de octubre para el personal del Departamento Ejecutivo Municipal, con excepción de los servicios esenciales y la atención de urgencias.

De acuerdo con la información difundida por InfoChucao, la causa de la muerte continúa en estudio y las autoridades sanitarias señalaron que no se descarta ningún diagnóstico.

En la investigación intervienen especialistas del Hospital de Esquel, centros asociados al CONICET en Esquel y el Centro Nacional de Intoxicaciones. El objetivo es avanzar en la evaluación del caso y determinar qué ocurrió.

En este contexto, también surgieron interrogantes sobre una posible intoxicación vinculada al consumo de hongos silvestres. Sin embargo, con la información disponible hasta el momento no es posible confirmar que Paula Lobos haya consumido estos hongos ni que exista una relación entre esa posibilidad y su fallecimiento.

Por eso, la causa de muerte debe mantenerse como una cuestión en investigación, a la espera de información médica y oficial que permita establecer lo sucedido.

El fallecimiento también puso en primer plano los planteos de profesionales del Hospital Rural de El Hoyo, quienes manifestaron preocupación por las condiciones de infraestructura, el funcionamiento del establecimiento, las distancias y las dificultades vinculadas con las derivaciones.

Según informó InfoChucao, representantes de la Secretaría de Salud se presentaron en el hospital para reunirse con la dirección y el personal, escuchar sus inquietudes y acordar una agenda de trabajo.

La información difundida por ese medio indica que las autoridades sanitarias sostuvieron que el desenlace no se debió a deficiencias del sistema hospitalario. Al mismo tiempo, se abrió un espacio de diálogo para analizar las necesidades planteadas por los trabajadores de salud.

QUE SE SABE DE LOS HONGOS

En una publicación sobre la recolección de hongos en la región, Noticias del Bolsón informó que el Hospital de Área El Bolsón no registraba casos notificados de intoxicación asociados al consumo de hongos ni casos confirmados de hantavirus durante el año al que se refiere la nota.

En esa publicación, el medio citó a Marisol Cárdenas, epidemióloga del hospital, quien se refirió a la importancia de contar con información confiable y de identificar correctamente las especies recolectadas.

Ese reporte aporta contexto sobre la vigilancia epidemiológica regional, pero no permite determinar qué ocurrió en el caso de Paula Lobos ni descartar por sí solo una hipótesis específica. La situación de la joven requiere una evaluación propia y los resultados correspondientes.

Mientras continúa la investigación, El Hoyo despide a una trabajadora municipal de 22 años y espera respuestas sobre las circunstancias de su muerte.

Fuentes: InfoChucao-Noticias del Bolsón