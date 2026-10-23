Convocan a un paro de siete días en las universidades

Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza impulsada por la CONADU Histórica, organización que representa a los docentes de la UNPSJB, está programada a partir del miércoles 28 de octubre. Para esa misma fecha se anunció un paro de trabajadores nodocentes.

El Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Historia (CONADUH) realizó el último jueves una asamblea en la que resolvió por unanimidad un paro nacional en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

“El mandato de mayoría estableció que el paro sea de una semana a partir del miércoles 28 de octubre con la voluntad de converger con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales”, señala el comunicado emitido por esa organización que nuclea a sindicatos docentes de diversas universidades nacionales, entre ellas la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (ADU).

“La docencia universitaria y preuniversitaria enfrenta la política de ajuste del gobierno nacional destinada a desmantelar las bases materiales de la universidad pública. La rebaja de nuestros salarios implementada por esta política nacional nos somete a una situación económica crítica. El Congreso Extraordinario expresó de manera categórica la necesidad de sostener la lucha en unidad; con una unidad sostenida en la enorme voluntad de lucha de la docencia universitaria y preuniversitaria”, expresa el documento público.

El Congreso considera que la Quinta Marcha Federal Universitaria –realizada el 15 de octubre- estableció, una vez más, un terreno firme de apoyo ciudadano a la universidad pública. “La confluencia de diversos sectores en lucha bajo la consigna ‘Por educación, soberanía y democracia’ expresó el compromiso de la comunidad universitaria con nuestro pueblo. El Congreso repudió también la represión desplegada por el Gobierno nacional contra la movilización que es un indicador contundente de su derrota política”, manifiesta el comunicado.

TAMBIEN PARAN NODOCENTES

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán cuatro jornadas de paro de 24 horas cada una entre fines de octubre y mediados de noviembre, en reclamo por el financiamiento universitario, una recomposición salarial y mayores partidas para el sector en el Presupuesto 2027. Las medidas fueron anunciadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y afectarán la actividad en instituciones de todo el país.

El cronograma aprobado por el Consejo Directivo de FATUN establece paros para el miércoles 28 de octubre, el martes 3 de noviembre, el jueves 12 y el lunes 16 de ese mes. La decisión se tomó con la participación de representantes de 54 organizaciones sindicales. Además, la federación prevé actividades para visibilizar la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas.

Uno de los principales reclamos es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con una recomposición de los ingresos de docentes y nodocentes. Tras una reunión de casi cuatro horas, FATUN acordó impulsar acciones conjuntas con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina.

La federación también exigió que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 contemple las partidas necesarias para el sistema universitario. En un comunicado, cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo impidieran la participación de representantes universitarios en una reunión de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

En paralelo, el Consejo Directivo de FATUN aprobó iniciar acciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal para reclamar que los montos correspondientes a la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos del sector, de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo. También se impulsará una convocatoria conjunta del Frente Universitario para movilizarse cuando el Congreso trate el Presupuesto 2027.