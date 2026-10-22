Cuáles son los rubros que más cayeron en agosto y empujan a una recesión

La economía argentina continúa transitando un escenario de marcada disparidad. Mientras algunos rubros primarios exhiben números positivos, las ramas con mayor impacto en el empleo y el Producto Bruto Interno (PBI) no logran salir de terreno negativo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) exhibió una caída interanual del 1,7% en agosto, acumulando su segundo retroceso consecutivo tras la baja del 1,5% registrada en julio, según informó el INDEC.

Durante el octavo mes del año, 11 de las 16 actividades relevadas por el organismo sufrieron contracciones en comparación con el mismo mes de 2025. El desplome mensual más severo se registró en la pesca, con un retroceso del 15,7% interanual.

Los sectores más golpeados en agosto

Impuestos netos de subsidios: -4,2%.

Intermediación financiera: -3,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,5%.

Industria manufacturera: -3,2%.

Transporte y comunicaciones: -2,9%.

Construcción: -2,5%.

Administración pública: -1,6%.

Al considerar el peso en la medición general, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa durante el octavo mes del año fueron “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”.

En los primeros ocho meses de 2026, el EMAE muestra un crecimiento general del 1,2%. Sin embargo, mientras 11 sectores registran alzas acumuladas y la enseñanza se mantiene sin cambios, cuatro ramas clave acumulan contracciones en lo que va del año.

En este grupo aparece la industria manufacturera, que es la rama con peor desempeño en 2026, registrando una caída acumulada del 2,5% entre enero y agosto. También está la administración pública, acumulando un retroceso del 1,5%, habiendo sufrido bajas interanuales de entre 1,3% y 1,6% en cada uno de los ocho meses evaluados.

El comercio es otro de los rubros en baja, ya que anota una retracción acumulada del 1,1%, tras mostrar variaciones negativas en seis de los ocho meses del año. Además, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, registra un descenso acumulado del 0,3%.

Por su parte, la pesca exhibe un comportamiento sumamente volátil. A pesar de sufrir la caída más pronunciada en agosto (-15,7%), ostenta un avance acumulado del 47,0% en los primeros ocho meses del año.

El cuadro de situación confirma una economía a dos velocidades. Por un lado, la tracción proviene fundamentalmente de la explotación de minas y canteras, que avanzó 11,1% en agosto y suma un alza del 13,2% en el acumulado anual; y del sector agropecuario, con una suba del 9,2% acumulado. Por otro lado, los sectores urbanos e industriales continúan deprimidos.

Dado que los rubros en expansión no alcanzan a compensar el menor dinamismo de la industria y el comercio, analistas advierten que la economía corre el riesgo de ingresar en recesión técnica en el tercer trimestre si septiembre no muestra un repunte suficiente.

NA