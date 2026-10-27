Hábitos y cuidados en la alimentación infantil, eje de un encuentro en Rada Tilly

El encuentro será este jueves 29 de octubre a las 18 en el Salón CIRSE. Profesionales abordarán hábitos, alimentación complementaria y cuidados durante las comidas.

Las familias de Rada Tilly podrán participar este jueves de un encuentro dedicado a la alimentación durante los primeros años de vida. La actividad se desarrollará a las 18 en el Salón CIRSE, ubicado en avenida Piedrabuena 2102, y estará abierta a la comunidad.

La propuesta estará a cargo de la terapista ocupacional Sofía Ronconi y la licenciada en Psicología Marilin Lamy. Durante la jornada se abordarán los primeros pasos en la alimentación, la construcción de hábitos saludables y el desarrollo de las habilidades motrices necesarias para iniciar la alimentación complementaria.

También se tratará la prevención de dificultades vinculadas con la selectividad alimentaria. Las profesionales compartirán recomendaciones sobre el entorno durante las comidas y los cuidados frente a alimentos que pueden representar riesgos para los más pequeños.

El encuentro forma parte de Criar en Red, un espacio de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly destinado a personas gestantes y familias durante el primer año de vida. La iniciativa propone compartir experiencias y brindar herramientas para acompañar los desafíos cotidianos de la crianza.