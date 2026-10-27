El centro de salud volvió a funcionar este martes con un nuevo consultorio y un área administrativa. La vecinal contará con un salón de usos múltiples independiente.

Reabrió el CAPS Evita de La Floresta tras una obra de $71 millones

El Municipio reabrió este martes el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Evita, en el barrio La Floresta, después de una obra integral que demandó una inversión municipal de $71.144.650.

Los trabajos permitieron separar las instalaciones del centro de salud de las de la Asociación Vecinal. La intervención, ejecutada a través de la Secretaría de Obras e Infraestructura, incluyó la construcción de un consultorio y un área administrativa para el CAPS.

Además, la vecinal dispone de un salón de usos múltiples de 25 metros cuadrados, con sanitarios y cocina independientes. Según se informó, la obra responde a una demanda histórica de los vecinos del sector.

Durante la reapertura, el intendente Othar Macharashvili destacó que el centro volviera a funcionar y que el personal pudiera trabajar en mejores condiciones. “Este lugar es icónico para la gente del barrio”, sostuvo.

El mandatario también señaló que la red comunitaria necesitaba un espacio más amplio e independiente de la vecinal y aseguró que el Municipio trabaja para incorporar más profesionales. “Este centro de salud va a dar un desahogo muy importante al sistema público”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, indicó que existe una elevada demanda de atención en el sector y que la reapertura permitirá ampliar y mejorar las prestaciones. “Había mucha demanda contenida y queríamos acelerar la reapertura”, expresó.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó el trabajo coordinado con la presidenta vecinal, Tatiana Hueiquen, y consideró que la obra tendrá impacto en La Floresta y en el resto del sector.

Hueiquen señaló que el CAPS atiende a familias del barrio y de zonas aledañas. También contó que solicitaron al Municipio reforzar las especialidades de pediatría, clínica y ginecología, y que recibieron el compromiso del gabinete municipal de priorizar ese pedido.