Estudiantes de la Escuela Municipal participaron de un taller de RCP

En el marco del Programa Integral de Salud que impulsa la Municipalidad a través de la intendencia de Othar Macharashvili, 50 alumnos de segundo grado de la Escuela Municipal Nº 2006 participaron este jueves de un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de incorporar conocimientos básicos de primeros auxilios y promover el autocuidado desde la infancia.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de articular la educación y la salud para fortalecer los aprendizajes de los niños. “Desde el área estamos desarrollando el Programa Integral de Salud para los 200 alumnos que concurren a la escuela, a fin de que todos puedan recibir atención en distintas especialidades, como odontología, nutrición, enfermería y pediatría”, señaló el funcionario.

Asimismo, remarcó la importancia de brindar herramientas para el cuidado de la salud desde edades tempranas. “Durante la jornada, les brindamos a los chicos conocimientos sobre el autocuidado. Sabemos que lo que aprenden en la escuela lo transmiten en sus familias, y la idea es generar un cambio en materia de salud que contribuya a prevenir enfermedades y a tener una población más sana”, expresó.

Por último, el funcionario destacó el interés de los estudiantes por las prácticas de RCP. “Una de las actividades que más les gustó a los niños fue el taller de RCP, donde pudieron practicar con muñecos de una forma divertida y amena. A través del juego, incorporan conocimientos que luego pueden transmitir, en un trabajo conjunto entre el personal de Salud y el equipo de la escuela”, concluyó.