La salud mental también es parte del deporte

En Comisión de Actividades Infantiles se realizó un encuentro destinado a promover y fortalecer el cuidado de la salud mental en los ámbitos deportivos.

La Comisión de Actividades Infantiles fue sede de una jornada del programa “Clubes en Red”, una iniciativa destinada a promover y fortalecer el cuidado de la salud mental en los ámbitos deportivos.

Durante el encuentro, se compartieron herramientas para acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y deportivo. Además, se generó un valioso intercambio de preguntas y respuestas con chicos y chicas que practican distintas actividades en nuestro club, quienes pudieron expresar sus inquietudes y reflexionar sobre la importancia de la salud mental en el deporte.

“Agradecemos especialmente a Matías Dalla Fontana, licenciado en Psicología, fundador de la Asociación Civil Proyecto Deporte Solidario y ex Puma, por compartir sus conocimientos y experiencias; y a la senadora nacional Andrea Cristina, por impulsar esta propuesta y promover espacios de formación y reflexión para nuestra comunidad deportiva.

Desde la CAI seguimos comprometidos con la formación integral de nuestros jóvenes, entendiendo que el cuidado, la escucha y la contención también son parte fundamental del deporte”, destacaron en la entidad “azzurra”.