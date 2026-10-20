Gimnasia y Charito en la jornada contra el cáncer de mama

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este lunes se vivió una jornada especial frente a las instalaciones del CABIN (Centro de Aplicaciones Bionucleares), con una importante participación de la comunidad.
La actividad contó con la presencia de Charito, la mascota del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, quien participó activamente compartiendo una divertida y animada clase de baile al aire libre.
A través del movimiento, la alegría y el encuentro comunitario, la iniciativa buscó sensibilizar sobre la importancia de la concientización, la prevención y la detección temprana.
Con esta acción, la institución patagónica continúa acompañando iniciativas de salud pública que impactan directamente en la región.