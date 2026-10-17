Más de 2.400 embarazadas recibieron la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio en Chubut

La campaña 2026 alcanzó una cobertura estimada del 79,3% de la población objetivo, en línea con la media nacional.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que durante la campaña 2026 de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) un total de 2.426 embarazadas recibieron la vacuna en la provincia.

Con ese número de aplicaciones, se alcanzó una cobertura estimada del 79,3% de la población objetivo, evidenciando una recuperación respecto del 2025, cuando había sido del 74%.

La campaña nacional se desarrolló entre el 12 de enero y el 31 de agosto y estuvo destinada a embarazadas que cursaban entre las semanas 32 y 36,6 de gestación. Una vez finalizado ese período, la provincia decidió continuar con la aplicación de las dosis disponibles hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la vacunación.

La estrategia tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en lactantes menores de seis meses y brindar protección a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR.

De acuerdo con datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, el análisis de la estrategia de vacunación implementada en el país registró una reducción del 62,1% en las hospitalizaciones asociadas al VSR y del 69,9% en los ingresos a cuidados intensivos en menores de seis meses.

La vacunación permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la bronquiolitis, la neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

La vacuna se aplica a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación y su implementación se establece de acuerdo con la circulación estacional del virus, para que los lactantes cuenten con protección durante los meses de mayor circulación viral y riesgo de enfermedad.

La vacuna es gratuita y no requiere indicación médica. Además, puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.