A través de la campaña "Yo me elijo", las comodorenses acceden a chequeos ginecológicos y obstétricos en sus propios barrios.

El Municipio continúa con las jornadas integrales contra el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa y el mes mundial de concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa desplegando jornadas integrales de salud en los distintos sectores de la ciudad. El objetivo principal es facilitar el acceso a controles médicos especializados para la detección temprana y prevención del cáncer de mama y de útero.

En esa línea, este jueves se llevó a cabo la jornada integral "Yo me elijo" en el barrio Isidro Quiroga, donde un equipo médico compuesto por obstetras y ginecólogos brindó atención directa a los vecinos.

Estas acciones forman parte de las políticas de salud pública que impulsa el intendente Othar Macharashvili, con la firme premisa de acercar herramientas de cuidado y prevención a cada sector de la ciudad.

La campaña de prevención invita a las mujeres a reconocerse como protagonistas de su propio bienestar, promoviendo el autocuidado y la realización de chequeos periódicos. Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó que "durante el Mes Rosa las mujeres pueden acceder a diversos estudios centralizados en un mismo día para ampliar la disponibilidad de los turnos habituales".

Asimismo, la iniciativa pone en foco una problemática frecuente: cómo muchas mujeres, por asumir roles de cuidado en sus familias y comunidades, postergan sus propios tiempos, necesidades y controles médicos de rutina.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “nuestro objetivo es cumplir con el compromiso municipal de acercar la atención sanitaria directamente a los diferentes barrios”, al explicar que “la estrategia busca promover la prevención y el cuidado integral de la salud de las mujeres, poniendo un énfasis especial en la importancia de priorizar sus propios estudios”.