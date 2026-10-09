Se realiza la Convención Nacional e Internacional de Trabajadores Comunitarios de Salud

Con más de 500 participantes, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, dio comienzo a la XI Convención Nacional de Agentes Sanitarios y la II Convención Internacional de Trabajadores Comunitarios de la Salud, que se desarrollará en Trelew hasta el sábado 10.

El multitudinario evento, que reúne a Trabajadores Comunitarios y Agentes Sanitarios de 18 provincias y de países como Perú, México, Brasil y Estados Unidos, es organizado de forma conjunta por la Secretaría de Salud del Chubut, la Asociación Civil de Agentes Sanitarios Nacional, y el municipio de Trelew, con colaboración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La apertura fue encabezada por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky; el subsecretario de Salud Pública, Sergio Bartels; el presidente de la Asociación de Agentes Sanitarios de Argentina, Gustavo Puccio; autoridades provinciales y municipales; concejales y referentes de diversas Direcciones del Nivel Central de la cartera sanitaria chubutense.

La iniciativa se llevará a cabo hasta este sábado 10 inclusive. Durante las jornadas habrá disertaciones, exposiciones, talleres y mesas de trabajo con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos sobre las tareas de salud en terreno.

Las delegaciones provenientes de diferentes provincias y de países limítrofes tendrán la oportunidad de dar a conocer su relevante trabajo en el sistema de salud, y capacitarse en diferentes temáticas.

AMPLIA CONVOCATORIA

Durante el acto de apertura de las Convenciones, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, agradeció a los “trabajadores comunitarios y agentes sanitarios que nos visitan y participan de este importante evento, es muy relevante la convocatoria”.

Al respeto, agregó: “Tenemos más 500 personas que se han movilizado para compartir saberes, conocimientos, y experiencias, todo en la faz de lo que es la promoción, la progresión, y el cuidado de la salud en el territorio”.

En ese sentido, valoró la función de los trabajadores comunitarios, y afirmó que “tienen una dimensión tan grande para el sistema sanitario, salen del hospital y están en el territorio, y ahí es donde se produce la salud”.

Por eso, expresó que “festejamos que nos visiten en Chubut, pero también celebramos esta comunidad que se forma a nivel provincial, nacional e internacional, donde va tomando cada vez más relevancia en el sistema sanitario”.

Además, el funcionario provincial destacó que la importancia de las actividades que se desarrollarán durante las convenciones. “Van a poder intercambiar experiencias, compartir metodologías de trabajo, cosas que se pueden aprender de otros terrenos. Se dice que no hay mejor inteligencia de la que uno imita las cosas que hacen bien, por eso me parece muy importante la potencia que da este tipo de eventos. Genera el vínculo humano, y deja muy enchufados a todos los equipos para hacer nuevos desafíos, avanzar, reforzarse, y tener la satisfacción de haber logrado algo importante”, remarcó.

De ese modo, señaló que “festejamos y acompañamos esta iniciativa, que significa mucho para la provincia, para la ciudad de Trelew, porque que esta convención se realice acá en Chubut tiene un alto impacto”.

Al finalizar, valoró a los organizadores “que se pusieron la camiseta y han trabajado mucho para lograr este evento muy importante, y nuestros 240 trabajadores de salud en terreno, los de Chubut, que también han participado y mucho para que esto se pueda concretar”.

ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agentes Sanitarios de Argentina, Gustavo Puccio, manifestó su agradecimiento “a la gran cantidad de personas que nos están acompañando, vinieron de diferentes provincias del país y de países limítrofes, y decidieron estar presentes en este gran evento, y eso desde la organización lo valoramos mucho”.

“Tenemos la provincia de Chubut como sede, y la ciudad de Trelew, que recibió a más de 500 trabajadores comunitarios de distintos lugares, en lo que será una relevante propuesta durante tres días consecutivos, con charlas, talleres, mesa de trabajo y ponencias”, detalló.

Por último, expresó que “veo este auditorio lleno y la verdad me da satisfacción y solo tengo palabras de agradecimiento, a los que colaboraron en la organización y a los que están participando”.