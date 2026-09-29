Taller sobre Envejecimiento Saludable en el Hospital Zonal Alvear

En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud que lleva adelante nuestra institución, el equipo interdisciplinario de Salud Mental del Hospital Zonal Alvear invita a la comunidad a participar del Taller sobre Envejecimiento Saludable.

El taller está destinado a adultos mayores, familiares, cuidadores y público interesado en general. Abordará herramientas prácticas para el bienestar físico, cognitivo y social, promoviendo hábitos saludables, autonomía y calidad de vida.

El primer encuentro, previsto para este viernes será sobre atención y funciones ejecutivas, y con el transcurso de los encuentros s e irán abordando distintos aspectos relativos para llegar a la edad madura con salud y bienestar.

El envejecimiento saludable es un proceso continuo de hábitos y oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de la vida.

El cronograma se desarrollará durante los viernes 2, 16, 23 y 30 de octubre en el horario de 10: a 12:00.

El Auditorio del Hospital Zonal Alvear será el lugar de encuentro entre profesionales y público interesado. Está ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240 de barrio General Mosconi.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Por otro lado, el jueves 9 de octubre se realizará una actividad al aire libre y abierta a todo público en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Desde el Hospital Zonal Alvear Invitamos a la comunidad y a los medios a acompañar y difundir estas propuestas.