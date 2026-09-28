La Municipalidad participó de la segunda Jornada de Salud "Wellness"

La propuesta reunió a referentes del sector público, privado y académico para promover el bienestar integral de los profesionales de la salud y fortalecer estrategias de cuidado y trabajo interdisciplinario en la ciudad.

En un trabajo en conjunto entre el Municipio, instituciones de salud, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y empresas privadas, se realizó este lunes la Segunda Jornada Wellness. El evento destinado a profesionales de la salud tuvo como orientación el aprendizaje, la reflexión y la incorporación de herramientas prácticas de bienestar integral.

El evento, organizado por la fundación Enfermeros Protagonistas, funciona como un espacio de colaboración donde líderes locales y representantes corporativos se reúnen para fomentar estrategias de salud integral adaptadas a nuestra ciudad con el objetivo de fortalecer el capital humano en el ámbito de la medicina y la enfermería.

En este marco, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó la temática de la jornada y sostuvo que es bueno sumarse para poder trabajar y cuidar a los que nos cuidan. “Nosotros en salud sabemos lo que es estar con el que necesita y acompañar, pero no hay que olvidar el cuidado de uno mismo para poder cuidar a los demás”, indicó.

Desde la UNPSJB, la responsable de la carrera de Enfermería resaltó el liderazgo de la enfermería en el ámbito de la salud pública y el bienestar comunitario al mencionar que, aunque los enfermeros son protagonistas del cuidado, su éxito depende fundamentalmente de la colaboración interdisciplinaria y el esfuerzo conjunto.