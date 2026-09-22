Paola Veloz aseguró que su hija, que tiene una traqueotomía y un botón gástrico, cuenta con el alta médica para asistir a clases, pero necesita acompañamiento de enfermería durante la jornada escolar.

Una mujer reclama que la obra social autorice enfermería para que su hija pueda volver a la escuela

Paola Veloz hizo público su reclamo ante la falta de autorización de la obra social Seros para que su hija pueda contar con asistencia de enfermería durante la jornada escolar. La niña fue inscripta en la Escuela Provincial 43 y, según explicó su madre, desde abril aguardan una respuesta que permita garantizar el acompañamiento necesario para que pueda asistir a clases.

“Mi nena tenía internación domiciliaria y estaba en condiciones, con el alta médica, para asistir a la escuela. La anoté en la Escuela Provincial 43 y desde abril estamos esperando que la obra social autorice que las enfermeras la acompañen porque ella necesita asistencia”, señaló Veloz en diálogo con Radiocracia.

La mujer explicó que su hija tiene una traqueotomía y un botón gástrico y que, si bien se encuentra en condiciones de concurrir a la escuela, requiere determinados cuidados durante el día.

Según relató, la obra social retiró la cobertura de enfermería diurna y mantuvo únicamente la asistencia nocturna, debido a que la niña utiliza durante la noche un equipo de asistencia respiratoria mecánica.

“Me retiraron la enfermería del día y me mandaron a la enfermería de noche porque mi hija hace un tratamiento de ARM, un aparato de un respirador que usa únicamente para dormir. Pero así tampoco puedo mandar a mi hija a la escuela”, sostuvo.

La cobertura de enfermería era brindada, de acuerdo con su relato, por una empresa prestadora y contaba con autorización de la obra social. Ante la falta de asistencia durante el horario escolar, la niña permanece actualmente bajo el régimen de educación domiciliaria.

“Hace dos o tres meses tenemos escuela domiciliaria. Al cumplirse un mes que mi hija no se presentaba a la escuela, desde la Escuela 43 los directivos pidieron la escuela domiciliaria”, explicó.

EL RECLAMO POR OTROS TRATAMIENTOS

Veloz sostuvo que decidió hacer público el caso porque, según afirmó, no sería la única afiliada que atraviesa inconvenientes para acceder a determinadas prestaciones.

“Mi caso no es el único. Son varios afiliados y a mí me perjudica tener que estar haciendo el reclamo continuamente”, manifestó.

En ese sentido, señaló que todos los meses debe gestionar la cobertura de la leche especial que consume su hija, además de distintos insumos y tratamientos. La niña no ingiere alimentos por vía oral y se alimenta exclusivamente a través del botón gástrico.

“Todos los meses tengo que estar pendiente de que me cubran la leche especial que toma mi hija y los insumos. Siempre estoy pendiente de que nada le falte”, señaló.

La mujer también mencionó que anteriormente su hija contaba con cobertura de terapias domiciliarias, nutricionista y atención pediátrica. Según explicó, algunas de esas prestaciones comenzaron a ser retiradas al considerar que la niña se encontraba en condiciones de realizar determinados tratamientos de manera ambulatoria.

“Yo no estoy en contra de eso. Mi hija, gracias a Dios, está muy bien de salud. Por eso mi interés es que vaya a la escuela, para que tenga una vida lo más normal posible”, remarcó.

“NECESITA SER ESCOLARIZADA”

Otro de los puntos planteados por la familia está relacionado con el seguimiento nutricional. Veloz contó que la obra social había retirado la cobertura de nutricionista y que debió recurrir a una abogada y enviar una carta documento para solicitar el restablecimiento de la prestación.

“Es fundamental que mi hija tenga el control semanal, diario y mensual de cuánto aumenta o baja de peso porque no ingiere otro alimento que no sea la leche especial”, explicó.

La madre aseguró que su principal objetivo es que la niña pueda regresar a la escuela y sostener su escolarización de manera presencial.

“El año pasado estuvo todo el año en el domicilio y eso le trajo consecuencias. Estuvo depresiva y se le cayó el pelo. Esto está dicho por médicos”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que continuará realizando los reclamos correspondientes y no descartó recurrir a la Justicia si no obtiene una respuesta.

“Lo que estoy reclamando no es un capricho, son derechos de mi hija. Ella necesita ser escolarizada”, concluyó Veloz.