Comodoro confirmó 20 casos de tuberculosis en 2026

El Hospital Regional informó que la cifra se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año. Desde el Programa de Tuberculosis señalaron que se registran unos 40 casos anuales y recomendaron consultar ante una tos persistente.

El Programa de Tuberculosis del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia confirmó 20 casos de la enfermedad en lo que va de 2026, mientras otros pacientes permanecen en estudio. La cantidad se mantiene estable respecto de los registros de años anteriores, según explicaron desde el área.

La epidemióloga Mariel Luna, en diálogo con Crónica, detalló que el programa funciona en el ámbito nacional, cuenta con una sede provincial y tiene presencia en el Hospital Regional. Su trabajo comprende la búsqueda, detección, tratamiento y seguimiento de las personas diagnosticadas.

"Nosotros tenemos casos todos los años. Hay una fluctuación, hay años con más casos y años con menos, pero un promedio de los últimos tres años de aproximadamente 40 casos al año", explicó Luna.

En relación con los diagnósticos confirmados durante 2026, la especialista señaló que se encuentran dentro de los valores esperables para esta altura del año.

"Estamos ahora en los meses en los que suele haber una curva ascendente, así que quizás a fin de año les podamos decir si realmente aumentó. Pero lo que va de ahora del 2026 son casos esperables", indicó.

La tuberculosis es una infección respiratoria que se transmite de persona a persona y requiere un determinado tiempo de exposición para producir el contagio. De acuerdo con Luna, también está vinculada con las condiciones de vida y de trabajo.

"No es como una gripe o un resfrío, pero sí nos da ciertos síntomas que son importantes de seguir", sostuvo.

Entre los principales signos de alerta se encuentra la tos persistente durante más de dos semanas. La enfermedad también puede presentar pérdida de peso, pérdida de apetito y sudoración nocturna. Los antecedentes familiares de tuberculosis constituyen otro elemento para tener en cuenta.

La especialista remarcó que puede afectar a personas de cualquier edad, incluidos niños y niñas.

"Nos puede pasar a todos", afirmó.

En ese sentido, destacó que se trata de una enfermedad que cuenta con diagnóstico y tratamiento.

"Es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que es simple, que tiene un tratamiento y que se cura y que es gratuito y está dado por la salud pública", señaló.

Ante cada caso confirmado, el sistema de salud realiza un procedimiento denominado control de foco, que consiste en estudiar a las personas que tuvieron contacto con el paciente diagnosticado.

"Cuando hay un caso confirmado siempre se hace algo que se llama control de foco para la salud pública, que es justamente estudiar a los contactos", explicó Luna.

A través de esta investigación pueden detectarse nuevos casos vinculados al denominado caso índice. Algunos diagnósticos corresponden a personas relacionadas entre sí, mientras que otros se presentan de manera individual.

La especialista también explicó que una persona puede haber estado expuesta a la bacteria durante la infancia y desarrollar la enfermedad en la adultez, a partir de otra condición o factor de riesgo.

Por este motivo, cada diagnóstico confirmado da lugar a una investigación en terreno y a la indicación de distintos estudios para las personas vinculadas, con el objetivo de determinar si existe infección y controlar posibles nuevos contagios.

Los pacientes que permanecen bajo seguimiento en el Hospital Regional corresponden a la zona sur de la provincia del Chubut. El centro de salud también atendió casos de personas que anteriormente residían en Santa Cruz y posteriormente se radicaron en Comodoro Rivadavia.

Entre los antecedentes epidemiológicos de casos históricos aparecen, además, personas que habían vivido en otras provincias del país o en provincias limítrofes.

"Hoy por hoy esta enfermedad, como otras, las tenemos que sospechar y están en todos los lugares. Lugares donde viven humanos, vos podés pensar que podés tener estos casos", expresó Luna.

VENTILACION Y CONSULTA OPORTUNA

Desde el Programa de Tuberculosis recomendaron mantener ventilados los ambientes y sostener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos. Ante la presencia de síntomas respiratorios, también aconsejaron utilizar barbijo.

La epidemióloga remarcó la importancia de consultar en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) correspondiente cuando una tos persiste durante más de dos semanas. Al mismo tiempo, pidió evitar la alarma en el contexto actual de circulación de virus respiratorios.

"Ahora estamos teniendo un brote de infecciones respiratorias y las causales son virus", explicó.

Luna aclaró que la presencia de síntomas respiratorios no implica necesariamente un cuadro de tuberculosis, aunque consideró importante sospecharla cuando se presentan las condiciones mencionadas.

"Ante la sospecha también poder preguntar, no quedarse con la duda y con la tos esta que perdure por más de dos semanas tener la precaución", concluyó.