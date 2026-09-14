Salud Integral: controles y consejería para jóvenes de una residencia

La jornada se desarrolló en la Iglesia de Luján y alcanzó a unas 20 jóvenes alojadas en la Residencia Juvenil María Inmaculada, con prestaciones médicas y espacios de orientación.

Con el objetivo de acercar la atención sanitaria a espacios de residencia juvenil, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante una jornada de Salud Integral de la Mujer destinada a aproximadamente 20 jóvenes alojadas en la Residencia Juvenil María Inmaculada.

La propuesta fue organizada mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en el marco de las políticas municipales de promoción, prevención y acceso a la salud.

El encuentro tuvo lugar en la Iglesia de Luján y contó con la participación de la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, junto a profesionales de distintas áreas municipales que brindaron atención y acompañamiento.

Durante la jornada se realizaron controles generales y ginecológicos, electrocardiogramas y testeos de VIH, hepatitis B y C y sífilis. También se habilitaron espacios de consejería para atender consultas, ofrecer orientación y brindar herramientas de prevención.

Moreno explicó que el abordaje incluyó desde la toma de presión hasta estudios específicos y destacó la importancia de acercar los equipos sanitarios a estos espacios. En aquellos casos que requieran evaluaciones complementarias, se prevé realizar las derivaciones correspondientes y otorgar turnos protegidos para garantizar la continuidad de la atención.

La funcionaria también puso en valor la posibilidad de que las jóvenes expresen sus inquietudes y consulten sus dudas en un ámbito de orientación. En ese sentido, señaló que el acceso a información confiable resulta fundamental frente a los contenidos que circulan en redes sociales y que pueden generar confusión o desinformación.

Finalmente, Moreno resaltó el trabajo territorial como una herramienta para facilitar el acceso a la salud y sostuvo que la intención es que los equipos municipales se acerquen a la comunidad, acompañen a los vecinos y estén disponibles ante sus necesidades.