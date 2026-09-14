La chica de 26 años tenía golpes y cortes en distintas partes del cuerpo. Su novio, que también quería ingresar a la fuerza de seguridad, quedó detenido como principal sospechoso.

Quién era Camila Vechiarello, la joven aspirante a gendarme que fue asesinada en San Juan

Mientras avanza la investigación por la muerte de Camila Agustina Vechiarello, la joven aspirante a Gendarmería que fue asesinada en una casa de San Juan, se conocieron en las últimas horas detalles sobre su vida y la formación que realizaba en la provincia.

La joven tenía 26 años, era oriunda de Rosario. Había llegado tiempo atrás a San Juan para cumplir un objetivo: buscaba formarse e ingresar a Gendarmería Nacional.

Es por ello que se había mudado a la localidad de Barreal, donde estaba realizando su instrucción. Fue allí donde ayer la encontraron muerta.

El principal sospechoso en la causa es Carlos Riveros, de 25 años y proveniente de Tartagal, Salta. El acusado era pareja de Camila y también había realizado la formación para ingresar a Gendarmería, aunque recientemente había sido separado del instituto, de acuerdo a lo informado por Tiempo de San Juan.

Riveros se encontraba en el lugar cuando llegaron los efectivos y quedó a disposición de la Justicia durante el procedimiento.

Según las primeras investigaciones, el hombre habría manifestado intenciones de por lo que las autoridades intervinieron para evitar que se provocara lesiones. A causa de ello, debió recibir asistencia médica.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial de la zona, donde permanece detenido mientras se intenta determinar qué participación tuvo en la muerte de la joven.

La situación procesal del sospechoso dependerá de las pruebas reunidas durante las próximas medidas judiciales.

Cómo encontraron muerta a Camila

La alerta ingresó alrededor de las 12:30 de este domingo y motivó la intervención de efectivos de la Policía de San Juan y funcionarios judiciales.

Cuando los investigadores llegaron a la casa donde ocurrió todo, encontraron a la víctima sin vida y constataron lesiones compatibles con golpes y heridas de arma blanca. Los primeros indicios permitieron establecer que se trataba de una muerte violenta y pusieron bajo la lupa a la pareja de la joven.

En la casa trabajaron peritos del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales.

Los especialistas levantaron rastros y secuestraron elementos que serán sometidos a análisis para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que deberá establecer con precisión la causa de la muerte y aportar datos sobre la mecánica del ataque.

La investigación avanzó sobre la hipótesis de un femicidio, mientras la Justicia analiza las evidencias recolectadas y busca determinar las responsabilidades.

El pedido de Justicia

Los vecinos de Barreal se movilizaron este domingo por la noche para reclamar justicia por Vechiarello. La concentración tuvo como uno de sus principales puntos de encuentro el Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional, donde se reunieron vecinos conmocionados por el crimen. Desde allí, la marcha avanzó por distintas calles de Barreal.

El reclamo estuvo centrado en el pedido de justicia por Camila y en el esclarecimiento del caso, que es investigado por la UFI Delitos Especiales bajo la hipótesis de un femicidio.