Una familia busca recuperar sus pertenencias, sustraídas durante la noche del viernes frente a la estación de servicios YPF de Kilómetro 5. Solicitan colaboración para encontrar los elementos y documentos personales.

Robaron bolsos, documentos y un celular de una camioneta en Km. 5

Una familia de Kilómetro 5 solicita ayuda para recuperar varios objetos que fueron sustraídos durante la noche de este viernes de una camioneta estacionada frente a la estación de servicio YPF ubicada sobre la avenida José Ingenieros.

Según relataron los damnificados, desconocidos abrieron el vehículo y se llevaron una mochila pequeña de color verde militar, un morral gris, un bolso de mano verde y un teléfono celular Samsung A02.

Entre las pertenencias sustraídas había documentación personal, incluidos los DNI y carnets de conducir de Ana Daniela Cardozo y Franco Jonathan Belen.

Ante cualquier información sobre el paradero de los elementos o si alguien los encontró, solicitan comunicarse al 2975413713. Cualquier dato puede ser de utilidad para recuperarlos.