Persecución y detención de un joven armado en San Cayetano

La Policía intervino luego de un alerta por una pelea entre dos sujetos, uno de ellos con un machete y otro con un arma de fuego.

Un joven de 26 años fue detenido durante la noche del viernes en el barrio San Cayetano, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego en la vía pública y escapar ante la presencia policial.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:45, cuando personal de la Comisaría Sexta recibió una alerta del Centro de Monitoreo sobre una pelea entre dos sujetos en inmediaciones de avenida Polonia al 2050. Según el aviso, uno de ellos portaba un machete y el otro un arma de fuego.

Los efectivos se dirigieron al lugar y, en el cruce de avenida Polonia y Balbín, frente al cotillón B y M, observaron a un hombre que llevaba un arma en su mano derecha. Al darle la voz de alto, el sujeto comenzó a correr, por lo que se inició una persecución.

El sospechoso recorrió aproximadamente tres cuadras hasta llegar a un domicilio ubicado sobre Lorenzo Rey al 1900. Sin embargo, no pudo ingresar debido a que la puerta se encontraba cerrada. En ese momento, los policías observaron que arrojó el arma hacia un balcón.

Finalmente, el hombre fue detenido e identificado como N.E.N., de 26 años, quien, según fuentes policiales, es conocido en el ámbito delictivo por antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

El arma fue secuestrada y se constató que era de fabricación casera, con calibre a determinar. Además, contaba con un cartucho calibre 12, que presentaba signos de percusión y se encontraba dañado.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.