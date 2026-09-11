El hombre era requerido en una causa por hurto y deberá cumplir una pena de un año y diez meses de prisión efectiva.

Lo detuvieron en el San Martín y ahora deberá cumplir su condena

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia, dependiente del Área de Investigaciones, detuvo durante la mañana de este viernes a un hombre de 25 años que registraba una orden de detención vigente.

El procedimiento se concretó en la vía pública, en inmediaciones de calle Los Pensamientos y Pasaje Misiones, en el barrio San Martín. Allí, los efectivos lograron identificar y localizar al requerido y dieron inmediato cumplimiento a la medida judicial.

El detenido, identificado como Cristian Daniel T., era buscado en el marco de una causa por “hurto en grado de tentativa”, además de otras carpetas judiciales acumuladas.

Por disposición de la Justicia, fue trasladado inicialmente a la Comisaría Seccional Séptima, con colaboración del personal de esa dependencia, y posteriormente quedó alojado en la Alcaidía Policial.

Según se informó, el hombre deberá cumplir una pena de un año y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde la División Búsqueda de Personas y Capturas señalaron que continúan desarrollando tareas de investigación, observación y seguimiento para localizar a personas requeridas por la Justicia, en coordinación con distintas dependencias policiales y organismos judiciales.