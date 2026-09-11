El aprehendido, de 30 años, ingresó por la fuerza a la vivienda de la damnificada. También amenazó de muerte a los policías que intervinieron.

Un detenido por amenazar a una mujer en Km 5

A las 9:30 de este viernes, el Centro de Monitoreo informó sobre una pelea en Calle Uroz, de Kilómetro 5.

Una vez en el lugar y tras descender del móvil policial, efectivos de la Comisaría Mosconi observaron a un hombre en el exterior de un domicilio.

Este se encontraba en evidente estado de alteración y exaltación.

El mismo profería insultos hacia la dueña de la vivienda, manifestando que esta se habría quedado con pertenencias de su propiedad.

Ante ello, el personal policial intervino procurando mediar entre las partes y evitar que el conflicto continuara escalando.

En ese contexto, el hombre ingresó al domicilio de la damnificada, donde provocó daños en un teléfono celular. Asimismo, realizó ademanes compatibles con la portación de un arma blanca y profirió amenazas de muerte tanto hacia la damnificada como hacia los efectivos intervinientes.

Ante dicha situación, el personal policial le impartió la voz de alto y le solicitó que desistiera de su accionar, a lo cual hizo caso omiso.

El hombre salió rápidamente del inmueble y emprendió la fuga, trasponiendo mediante un salto el cerco perimetral de alambre y dirigiéndose en dirección sur.

Se logró dar alcance al sospechoso en calle Edmundo Perea procediéndose a su detención.