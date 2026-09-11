Identificaron por sus huellas al hombre atropellado en el Roque González

La víctima del accidente fatal ocurrido el miércoles por la noche fue reconocida mediante un cotejo de huellas dactilares realizado por Criminalística. Fiscalía mantiene su identidad en reserva por respeto a sus familiares y analiza las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El hombre que murió atropellado el miércoles por la noche en el camino Roque González fue identificado mediante el cotejo de sus huellas dactilares. El fiscal jefe, Cristian Olazabal, confirmó el dato este jueves y explicó que el procedimiento estuvo a cargo del área de Criminalística.

Según detalló en diálogo con La Tribuna Radio, la identificación pudo concretarse a partir de las huellas digitales cargadas en el sistema, pese a que no se contaba con un documento de identidad. La identidad de la víctima permanecía en reserva por respeto a sus familiares.

En paralelo, Fiscalía continúa con el análisis de las circunstancias del accidente. La persona que había sido demorada en el lugar colaboró durante las pericias iniciales, que estuvieron orientadas a determinar aspectos vinculados con la iluminación y la velocidad en el camino Roque González.

Olazabal señaló que el escenario presentaba dificultades debido a la escasa iluminación de la zona y destacó la colaboración de la persona demorada. Al no detectarse riesgos procesales pendientes, no se dispusieron medidas de coerción.

La investigación busca establecer si la muerte se produjo como consecuencia de un accidente o de una maniobra imprudente.