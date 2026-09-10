Buscan identificar al peatón que murió en el camino Roque González

La víctima tendría entre 65 y 70 años y permanece sin identificar. La Policía trabaja para obtener datos que permitan establecer quién era.

La Policía busca identificar al peatón que murió tras ser embestido por un vehículo durante la noche del miércoles en el camino Roque González, a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano.

La víctima tendría entre 65 y 70 años y, hasta el momento, no pudo ser identificada. El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó en comunicación con Del Mar Digital que se trabaja en la obtención de datos que permitan establecer su identidad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció la secuencia, el peatón habría intentado cruzar la ruta cuando fue alcanzado por un vehículo que circulaba de norte a sur.

El conductor, un hombre de 39 años que viajaba solo, dio negativo en el test de alcoholemia. El vehículo quedó secuestrado preventivamente y el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Mulero indicó además que el conductor se encontraba en estado de shock y no pudo ser entrevistado inmediatamente después del hecho. La investigación continúa con el aporte del testigo y las pericias que deberán establecer con precisión la mecánica del impacto.

El funcionario también señaló que el sector presenta falta de iluminación y señalización, condiciones que pudieron contribuir al desenlace.