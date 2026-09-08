Romina Saltiva recordó al pequeño tras su fallecimiento en el complejo Las Torres y reclamó a la dirigencia política que acompañe el proyecto que busca incorporar la educación emocional en las escuelas.

"Nos necesitaba", dijo una docente del nene que murió en Las Torres

La muerte de un niño de 9 años, ocurrida tras una caída desde el séptimo piso de la Torre III del complejo ubicado frente al Paseo Costero céntrico, generó un profundo impacto en la comunidad educativa, sobre todo en la escuela 1, a la que asistía.

En ese contexto, su exdocente, Romina Saltiva, rompió el silencio durante una entrevista en Radiovisión y recordó con emoción el paso del pequeño por el aula. La docente, quien además cursa la carrera de Psicopedagogía, destacó la importancia de fortalecer las herramientas de acompañamiento emocional desde los primeros años de escolaridad.

“Nos necesitaba”, expresó Saltiva al referirse al niño y a las situaciones que atraviesan muchos estudiantes en contextos familiares complejos. También relató el impacto que provocó entre los integrantes de la comunidad educativa conocer el trágico episodio.

La docente aprovechó la entrevista para insistir en la necesidad de que la dirigencia política avance con la denominada Ley de Educación Emocional, una iniciativa que propone incorporar espacios destinados al reconocimiento, la expresión y la gestión de las emociones dentro del ámbito escolar.

Según explicó, el objetivo es que las escuelas puedan brindar herramientas a niños y adolescentes para afrontar distintas situaciones de vulnerabilidad, además de fortalecer el acompañamiento que reciben dentro de las instituciones educativas.

La iniciativa ya reúne más de 13.000 firmas y fue presentada ante distintos referentes políticos. En ese sentido, Saltiva reclamó que el proyecto sea abordado dejando de lado las diferencias partidarias y poniendo el foco en las necesidades de las infancias.

“Hay que dejar las banderas políticas de lado”, planteó la docente, al considerar que la educación emocional puede convertirse en una herramienta fundamental para detectar situaciones de sufrimiento y brindar contención a los chicos desde temprana edad.

El pedido surge luego de una tragedia que volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento y contención para las infancias dentro y fuera de las escuelas.