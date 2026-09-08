Profundo pesar por la muerte de Malena Roux de Buzzi

La comunidad de Comodoro Rivadavia despide a una de las fundadoras del Voluntariado del Hospital Regional, donde dedicó años a acompañar a pacientes y familias. También dejó una fuerte huella como docente.

La muerte de Malena Roux de Buzzi generó profundo pesar en Comodoro Rivadavia, especialmente entre quienes compartieron con ella su labor en el Voluntariado del Hospital Regional. Fue una de las fundadoras y pioneras de ese servicio, al que dedicó buena parte de su vida desde un lugar atravesado por la solidaridad y el acompañamiento.

La despedida fue comunicada por integrantes del propio voluntariado, quienes destacaron su espíritu solidario, su entrega hacia los pacientes y el camino que abrió durante los primeros años de funcionamiento del servicio. Desde la institución también expresaron sus condolencias a la familia y remarcaron la huella que dejó entre quienes trabajaron junto a ella asistiendo y conteniendo a personas que atravesaban situaciones de salud complejas.

"Su legado de amor seguirá vivo en cada rincón de nuestro hospital", expresaron durante la despedida pública.

El reconocimiento también se extendió a las redes sociales, donde compañeras, amigas, antiguas alumnas y vecinas compartieron recuerdos de Malena y la describieron como una mujer noble, comprometida y siempre dispuesta a ayudar.

Su historia también estuvo profundamente ligada a la docencia. Numerosos mensajes recuperaron su trayectoria como maestra y el vínculo que construyó con quienes pasaron por sus aulas, que la despidieron con palabras de cariño y agradecimiento por su entrega y amor hacia los demás.

Entre los mensajes publicados tras su fallecimiento, una mujer la recordó como "una gran persona que supo de entrega y amor al prójimo", mientras otra la definió como una "gran y noble mujer".

Malena Roux de Buzzi deja así un recuerdo asociado al voluntariado, la docencia y una vida dedicada al servicio de los demás. Su partida enluta a quienes la conocieron y deja una profunda marca en el Hospital Regional y en la comunidad que la acompañó.