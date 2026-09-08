Tras liberar a la niñera, Fiscalía pone el foco en las pruebas

La mujer de 39 años había quedado demorada durante las primeras horas de la investigación. Ahora, los investigadores avanzarán sobre el teléfono secuestrado, las prendas del menor y la autopsia.

La investigación por la muerte del niño de 9 años que cayó desde el séptimo piso de la torre 3 del complejo Las Torres entra en una nueva etapa. Con la niñera que estaba a su cuidado ya en libertad, la Fiscalía concentra ahora las actuaciones en los elementos reunidos durante las primeras horas posteriores al hecho.

La causa está a cargo de la fiscal de guardia Verona Dagotto y de la funcionaria de Fiscalía Antonella Hernández, quienes dispusieron distintas medidas destinadas a reconstruir lo sucedido dentro del departamento en los momentos previos a la caída, ocurrida alrededor de las 14 del lunes.

Entre las principales diligencias figura el análisis de un teléfono celular secuestrado y de las prendas que llevaba el menor cuando fue trasladado sin vida al Hospital Regional. También se ordenó la autopsia en la morgue judicial, a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es cómo se produjo la caída y qué ocurrió durante los minutos previos. Para avanzar sobre esa reconstrucción, los investigadores deberán reunir testimonios y analizar los resultados de las pericias incorporadas al expediente.

La niñera, de 39 años, había quedado demorada bajo el artículo 215 del Código Procesal Penal. La disposición contempla un plazo máximo de 12 horas de privación de la libertad para realizar actuaciones urgentes durante la etapa inicial de una investigación.

Una vez completadas esas diligencias, la mujer recuperó la libertad. Hasta el momento, no se informó que haya sido imputada ni que se hayan dispuesto nuevas medidas en su contra.

La causa continúa abierta y la Fiscalía deberá evaluar los elementos reunidos para establecer si existió alguna responsabilidad penal o si la muerte del menor ocurrió en el marco de un accidente.