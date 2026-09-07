Jefe policial justificó por qué demoraron a la niñera

Se confirmó que el niño que este lunes cayó de la Torre 3 recién volvía de la escuela cuando ocurrió la tragedia. Fue alrededor de las 14:00 horas y el departamento es propiedad de su progenitor.

Al respecto, el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, brindó detalles en diálogo con el móvil de El Comodorense Stream. Confirmó al respecto que “el menor fue trasladado en ambulancia al hospital, pero sin signos vitales. Él ya ingresó muerto”.

Las primeras pericias indican que el niño había regresado al departamento propiedad de su progenitor tras asistir al colegio. En ese momento, se encontraba al cuidado de una mujer de 39 años. Respecto a la investigación que llevan adelante la División de Investigaciones y Criminalística, el jefe policial explicó que “se trata de establecer si se trata de una muerte accidental, no se descartan hipótesis. No se encontraba solo; por algún descuido o negligencia se trepó a la ventana y cayó”.

Mulero hizo hincapié además en las condiciones edilicias del Complejo Las Torres, señalando que “generalmente en la estructura de todos los edificios del complejo Las Torres ninguno posee medidas de seguridad más allá del cerrojo de la ventana”.

Como parte de las actuaciones de rigor, las autoridades demoraron preventivamente a la cuidadora del menor para determinar su eventual responsabilidad en lo sucedido. Al respecto, Mulero sostuvo que “dadas las características, la niñera quedó demorada conforme lo establece la facultad de la demora de todas aquellas personas que tengan cierta intervención en el hecho hasta que se pueda establecer su participación. El Código nos faculta tenerla demorada 12 horas”.

En paralelo, personal de la División de Investigaciones recababa registros fílmicos de las cámaras del sector y tomaba declaraciones testimoniales para aportar claridad al caso, mientras el cuerpo del menor fue derivado a la morgue para la correspondiente autopsia.