Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento.

Murió el nene de 9 años que cayó desde la Torre 3

Un niño de 9 años murió este lunes luego de caer desde uno de los pisos superiores de la Torre 3 del complejo habitacional. Tras el accidente, el menor fue asistido de urgencia en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió durante la tarde y provocó una rápida movilización de vecinos, efectivos policiales y personal de los servicios de emergencia. Producto de la caída, el niño terminó sobre el techo de un mini mercado ubicado dentro del complejo habitacional.

En un primer momento trascendió que el menor habría caído desde un quinto piso, aunque posteriormente surgieron distintas versiones respecto de la altura desde la que se produjo la caída. Por este motivo, la mecánica y las circunstancias precisas del hecho permanecen bajo investigación.

Un encargado del edificio que se encontraba trabajando en el sector relató los momentos posteriores al episodio y señaló que tomó conocimiento de lo ocurrido al escuchar los gritos de los vecinos.

El hombre también contó que colaboró con los efectivos policiales que intervinieron en el lugar. “La Policía me pidió la escalera”, explicó, en referencia al operativo desplegado para poder acceder hasta el sector donde había quedado el menor.

Según su testimonio, algunos vecinos se acercaron inmediatamente para intentar colaborar mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. “Lo llevaron al hospital rápido, lo llevaron urgente”, señaló.

AL CUIDADO DE LA NIÑERA

De acuerdo con la información preliminar conocida tras el episodio, los padres del niño no se encontraban en el departamento al momento de la caída y el menor estaba al cuidado de una niñera.

El encargado manifestó que pudo escuchar parte de las conversaciones mantenidas posteriormente en el lugar y señaló que la mujer habría permanecido dialogando con los efectivos policiales. No obstante, estos elementos forman parte de la información preliminar y deberán ser corroborados oficialmente en el marco de la investigación.

Luego de ser rescatado y asistido en el complejo, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica por las graves lesiones que había sufrido. Pese a la asistencia, finalmente se confirmó el fallecimiento, generando consternación entre vecinos y allegados.

Ahora, la investigación buscará reconstruir los momentos previos al episodio, determinar desde qué sector de la torre se produjo la caída y establecer con precisión cómo y por qué ocurrió el trágico hecho.