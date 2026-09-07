Un hombre denunció haber sido golpeado por su pareja durante la madrugada del domingo en la avenida Ducós. Cuando intervino Tránsito, se negó al test de alcoholemia y le retuvieron el vehículo.

Pidió ayuda por una pelea y terminó con la camioneta secuestrada

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de este domingo sobre la avenida Ducós y movilizó al personal de la Seccional Primera, luego de que un hombre solicitara auxilio en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a M.A.U., quien manifestó haber sido agredido por su pareja. El hombre presentaba un hematoma y un leve sangrado en el rostro, producto de un golpe de puño. En el lugar también fue identificada una mujer de 37 años, quien se retiró minutos después.

El hombre decidió no radicar una denuncia penal por la agresión.

La intervención policial derivó luego en otro procedimiento. Los efectivos advirtieron que M.A.U. emanaba un fuerte aliento etílico y solicitaron la presencia de inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal.

Durante el control, el conductor se negó a realizar el examen de alcoholemia establecido por ley. Frente a esa negativa, los inspectores labraron el acta de infracción y dispusieron el secuestro preventivo de la camioneta Fiat Strada.

El vehículo contaba con la documentación en regla, pero fue trasladado al corralón municipal de Kilómetro 4, acompañado por un móvil policial.