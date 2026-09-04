El avión aterrizó el jueves por la madrugada en el aeropuerto en medio de una tragedia. "Había pasajeros descompuestos, chicos llorando y un nene que rezaba"

Un hombre se descompensó en pleno vuelo y llegó muerto al aeropuerto de Mendoza

Un trágico episodio se registró en pleno vuelo, cuando un hombre se descompensó y murió durante un trayecto que tenía como destino la ciudad de Mendoza.

Según se pudo conocer, el hombre fue asistido por médicos que viajaban en el avión pero a pesar de los esfuerzos, falleció.

Un hombre de 73 años murió durante un vuelo de Copa Airlines que había salido de Panamá y tenía como destino Mendoza. De acuerdo a lo que informó TN, se descompensó cuando el avión sobrevolaba el océano Pacífico, pocas horas después del despegue.

Según los testimonios, médicos que estaban a bordo lo asistieron y le hicieron maniobras de RCP pero no pudieron reanimarlo, y unos minutos después confirmaron la muerte del hombre que viajaba solo.

Qué se sabe sobre el operativo tras aterrizar en Mendoza

En medio de la conmoción por lo sucedido, la tripulación analizó la posibilidad de desviar el avión y aterrizar en Colombia para que el pasajero pudiera recibir atención médica, pero finalmente decidieron continuar con el recorrido previsto y llegar hasta Mendoza.

Efectivamente, el avión aterrizó en el aeropuerto El Plumerillo a la 1.25 de la madrugada de este jueves. Una vez en tierra, intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y personal policial para investigar lo ocurrido.

Por el momento trabaja la Policía Científica, que realizó los procedimientos correspondientes antes de retirar el cuerpo del avión. Luego, fue trasladado a la morgue.

Ahora, el Cuerpo Médico Forense deberá determinar la causa de muerte del hombre. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la descompensación que sufrió durante el viaje.

No trascendieron públicamente mayores detalles sobre la causa de la descompensación ni sobre la identidad del pasajero. El vuelo de Copa Airlines conecta de manera directa el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, con el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, en Mendoza. La ruta tiene una distancia cercana a los 4.800 kilómetros.

"Había pasajeros descompuestos, chicos llorando y un nene que rezaba"

“Había dos chicas descompuestas, chicos que lloraban y un niño que estaba rezando”. Así describió Pablo Gómez los momentos de tensión que se vivieron dentro del vuelo de JetSmart que partió un mes atrás desde Neuquén con destino a Buenos Aires y debió regresar luego de no poder aterrizar en Aeroparque.

El pasajero viajaba en la fila 18 y relató que el vuelo estuvo marcado desde el comienzo por las demoras. La salida estaba prevista originalmente para las 17:30, pero fue reprogramada primero para las 19, luego para las 20 y finalmente el avión despegó alrededor de las 20:15 de este último viernes.

Cerca de las 21:30 comenzó el descenso hacia Aeroparque. Fue entonces cuando, según contó, se iniciaron fuertes turbulencias mientras la aeronave se preparaba para aterrizar. “Intentó aterrizar, pero como no había condiciones de visibilidad, tuvo que volver a ascender inmediatamente y guardó el tren de aterrizaje”, explicó Gómez.

La tripulación decidió abordar el aterrizaje y volver a ganar altura ya que en se registraba una fuerte tormenta eléctrica en inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.