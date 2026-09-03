El sistema de monitoreo de una sucursal de La Anónima detectó la maniobra y alertó al personal de seguridad. La mercadería recuperada estaba valuada en 27.552 pesos.

Lo atraparon con un matambre y queso escondidos entre la ropa

Un joven de 24 años fue demorado este miércoles por la tarde en una sucursal de La Anónima, ubicada sobre la avenida San Martín al 100, en Comodoro Rivadavia, luego de intentar retirar mercadería sin pagar.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:30, cuando el gerente del supermercado solicitó la presencia policial tras retener al sospechoso dentro del comercio.

De acuerdo con lo informado, la maniobra había sido detectada por el centro de monitoreo interno, cuyos operadores advirtieron que el joven ocultaba productos entre sus prendas y dieron aviso al personal de seguridad.

Cuando llegaron los efectivos, identificaron al sospechoso como Brandon Nahuel Ojeda, de 24 años. Durante la intervención constataron que llevaba escondidos entre su ropa un corte de carne tipo matambre y un paquete de queso feteado.

La mercadería fue recuperada y su valor total fue estimado en 27.552 pesos.

La Fiscalía dispuso la aplicación del protocolo para delitos de baja lesividad. Tras completar las actuaciones correspondientes, Ojeda recuperó la libertad.