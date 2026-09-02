Ocurrió la noche del martes en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial 270. La Policía Rural interceptó a dos hombres que habrían ingresado a los corrales.

Fue sorprendido rodeando animales con perros en un campo de Sarmiento

Un hombre fue aprehendido durante la noche del martes luego de ser sorprendido, junto a otro individuo, dentro de los corrales de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 270, a unos 11 kilómetros de Sarmiento.

El hecho se registró alrededor de las 22 horas, cuando los moradores del inmueble advirtieron la presencia de dos hombres en el interior del predio, quienes se encontraban rodeando animales acompañados por perros.

Tras recibir el aviso, personal de la División Seguridad Rural Sarmiento se dirigió al lugar y observó a los sospechosos cuando intentaban darse a la fuga. Los efectivos lograron interceptar a uno de ellos dentro del predio del denunciante.

De acuerdo con el parte policial, el individuo se resistió a la aprehensión y se encontraba junto a un perro entrenado para el rodeo de ganado. Además, llevaba cuatro armas blancas y realizaba ademanes con ellas mientras intentaba escapar.

En tanto, el segundo sospechoso fue reconocido por el damnificado como V. Camel y logró retirarse hacia un lote vecino. Según se informó, se trataría del padrastro del hombre aprehendido.

El procedimiento adquirió especial relevancia debido a que durante la misma jornada la Policía ya había intervenido en ese establecimiento por el hurto de diez animales ovinos.

Ante esta situación, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, a través de Daniel Manrique, quien dispuso que el aprehendido permanezca detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un perro cruza Kelpie llamado “Chicho”, cuatro armas blancas y una piedra de afilar, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.